Copa do Mundo 2022: De virada, Croácia goleia o Canadá e embola o grupo F

Pela Copa do Mundo do Catar, a Croácia venceu de virada o Canadá na tarde deste domingo (27), por 4 a 1, e assumiu a liderança do grupo F. Alphonso Davies marcou para os canadenses, mas Kramaric (duas vezes), Livaja e Majer deram a volta no marcador, no Estádio Internacional Khalifa, para os atuais vice-campeões do mundo.

Os gols

Apesar do placar dar outra sensação, o jogo foi mais complicado que parece. Logo no primeiro minuto de jogo, o Canadá foi para cima e abriu a contagem. Buchanan atacou pelo lado direito e cruzou na medida para a cabeçada de Davies, que marcou o primeiro gol do país na história das Copas.

O Canadá manteve a pressão em cima da Croácia, que só foi se encontrar na partida nos últimos 15 minutos da primeira etapa. Tanto que chegou ao empate por meio de Andrej Kamaric. Perisic recebeu na ponta esquerda da grande área e enfiou para Kramaric bater cruzado, no canto esquerdo do goleiro Borjan.

A Croácia gostou do jogo, continuou atacando e a recompensa veio ainda no primeiro tempo. Juranovic avançou pelo meio em velocidade, perdeu a bola em disputa com a defesa adversária, mas recuperou. Juranovic achou Livaja, que recebeu na meia-lua e bateu no canto direito do goleiro canadense para virar.

Já no segundo tempo, a Croácia ampliou. Perisic recebeu na esquerda e cruzou na grande área numa inversão longa e a bola caiu no pé de Kramaric. O camisa 9 dominou driblando, tirou o canadense Miller da jogada e bateu mais uma vez no canto para garantir o triunfo croata.

Por fim, erro na saída de bola do Canadá aos 95. Orsic invadiu a área e passou para Lovro Majer, que só precisou empurrar para o gol. Placar final 4 a 1 Canadá.

Decisão

Líder do grupo com quatro pontos, a Croácia volta a campo na quinta-feira (1°), às 12h, no Estádio Ahmed bin Ali, contra a Bélgica. Já o Canadá, que foi eliminado, encerra a participação contra o Marrocos, vice-líder da chave, no mesmo dia e horário, no Estádio Al Thumama.