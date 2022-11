Marrocos vence a poderosa Bélgica e assume a liderança provisória do grupo F da Copa do Mundo

O que seria a Copa do Mundo sem as famosas “zebras”? Elas continuam “assombrando” no Mundial do Catar. Neste domingo (27), foi a vez do Marrocos aprontar para cima da Bélgica, seleção que tirou o Brasil na Copa da Rússia em 2019. A Seleção Marroquina venceu os poderosos belgos por 2 a 0, gols de Abdelhamid Sabiri e Zakaria Aboukhlal, já nos acréscimos.

Com a vitória Marrocos assumiu a liderança do grupo F com quatro pontos, mas pode ser últrapassado pela Croácia. A Bélgica ocupa a segunda posição com três, já Croácia está com um ponto em terceiro e o Canadá ainda não somou pontos. Croatas e canadenses duelam hoje às 13h. O triunfo marroquino embolou o grupo que segue equilibrado e com todos tendo chances de classificação até o momento.