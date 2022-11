Narrador Cléber Machado vira meme ao gaguejar durante o gol da França na Copa do Mundo; vídeo

A França venceu a Dinamarca por 2 a 1, pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo no Catar. Os gols da Seleção Francesa foram marcados por Mbappé. Mas a internet não deixou passar a narração de Cléber Machado, da TV Globo, do primeiro gol da França, em que ele gagueja.

Assista

Cléber Machado foi dar detalhes do gol e acabou confundindo os nomes dos jogadores e falhou. Muitos brincaram com a situação, outros elogiaram o carisma de Cléber Machado nas narrações esportivas, que está na sua sétima cobertura de Mundiais.

