No vestiário, Argentina comemora vitória contra o México com música que provoca o Brasil

A vitória da Argentina diante do México, por 2 a 0, deu à seleção sul-americana a chance de permanecer viva na Copa do Mundo do Catar. Após o triunfo sobre os mexicanos, os jogadores argentinos comemoraram bastante no vestiário e um vídeo foi gravado, nele eles cantam uma música que provocam o Brasil, após o título da Copa América 2021, conquistado pela Argentina, na vitória por 1 a 0 contra o Brasil no Maracanã. A música fala de Lionel Messi, Maradona, e do retorno aos títulos da Seleção argentina

O título da Copa América de 2021 quebrou um longo jejum argentino. Foram quase 30 anos sem levantar taças. A Argentina é uma das grandes favoritas a conquistar a Copa do Mundo no Catar, porém, na estreia perdeu de virada para a Arábia Saudita, por 2 a 1, e entrou pressionada contra o México, já que se ocorresse outro revés, os argentinos estariam eliminados. Com o triunfo diante do México, a Argentina está na segunda posição com três pontos, atrás da Polônia, que possui quatro e que será o próximo adversário na quarta-feira (30). Ainda lutam por uma vaga na próxima fase México x Arábia Saudita, que fazem o outro jogo da rodada do grupo C. Apenas duas seleções avançam para as oitavas de finais.