Gretchen causa ao dançar 'Conga la Conga' com torcida brasileira no Catar

A cantora Gretchen chamou atenção novamente dos internautas durante sua viagem à Copa do Mundo. Desta vez, ela aparece ‘sambando’ e ‘rebolando’ o seu hit, “Conga la Conga”, com a torcida brasileira que está no Catar. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais na última quarta-feira (24). Assista:

Convidada por um portal de entretenimento para cobrir o evento mundial, a dançarina contou que está por dentro das rígidas leis do país, que estudou o regimento quando ainda estava no Brasil.

Vale ressaltar, que o Catar tem leis severas e consideradas sexistas, que proíbem mulheres de fazer muitas coisas. Por isso, muitos internautas temem que o comportamento de Gretchen faça-a ser presa ou deportada do local.