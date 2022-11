No Catar, Esdras de Souza compartilha clique com Gretchen: 'minha morena'

O casal Esdras de Souza e a eterna rainha do rebolado Gretchen tem compartilhado vários cliques pelo Qatar, no Oriente Médio. Na tarde desta terça-feira (22), os artistas curtiram um passeio por parte do país do Emirados Árabes. Em um dos cliques, o saxofonista se declarou para a esposa: 'minha morena'. Veja!

O casal está instalado em uma casa, em Doha, cidade com arquitetura futurista. Eles acompanharam a movimentação do jogo entre Argentina e Arábia Saudita, na área externa do estádio, que ocorreu esta manhã, às 7h, horário de Brasília.

Mais cedo, a cantora chegou a fazer fotos como correspondente internacional de fofocas de um famoso perfil on-line. As imagens repercutiram nas redes sociais.