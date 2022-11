Gretchen e Esdras compartilham vídeo dançando carimbó; confira

A cantora e dançarina Gretchen, 63 anos, e o músico e marido Esdras de Souza, 49 anos, compartilharam um vídeo dançando o "Carimbó do macaco", do Pinduca. Com os looks combinando, o casal aparece dançando na publicação compartilhada nos dois perfis oficiais dos artistas.

A rainha do rebolado escreveu na legenda: "Simbora domingar com carimbó" e marcou o instrumentista. O casal gosta de combinar os looks, e a escolha de hoje foi de bermudas jeans e blusas na cor lilás.

