Gretchen revela ter se preparado e estudado leis antes de viajar à Copa do Mundo 2022, no Catar

A influenciadora Gretchen, de 63 anos, tem chamado atenção entre os internautas durante a sua viagem à Copa do Mundo, que acontece atualmente no Catar. Convidada por um portal de entretenimento para cobrir o evento, a cantora contou que está por dentro das rígidas leis do país, já que estudou o regimento quando ainda estava no Brasil.

Gretchen deu detalhes sobre o seu preparo para ir ao Catar e aproveitou para responder às críticas de alguns seguidores por ter aceitado ir a um país com leis anti-LGBTQI+, já que é mãe de Thammy Miranda, um homem trans. Em entrevista ao portal Quem, a artista revelou ter recebido total apoio do filho.

“O céu é o limite para você que se supera a cada dia. Você é uma mulher forte, empoderada e dona de si. Não existe país preconceituoso que resista. Então, vá tranquila, porque você sempre soube se portar em qualquer lugar que vai. E curta muito”, contou Thammy.

Por dentro das leis, a artista disse que não teve medo de viver a experiência e está respeitando a cultura local. Para ela, que viaja ao lado do marido Esdras, a adaptação foi rápida.

“Procurei trazer somente roupas lícitas na cultura deles. É muito tranquilo. Me adaptei desde o momento em que cheguei. Em nenhum momento me preocupei em ser presa, porque já sabia de todos os costumes como, por exemplo, não ter atitudes de carinho publicamente como abraços e beijos. Foi tudo combinado por nós dois, eu e Esdras”, disse a influenciadora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)