Filha de Gretchen, Jenny Miranda, revela melhora no sexo após oito cirurgias estéticas

A influencer Jenny Miranda, de 33 anos, parece estar seguindo os passos da mãe de criação, Gretchen, quando se trata de realizar procedimentos estéticos. Nesta semana, a morena revelou que realizou oito cirurgias em um único dia e que já nota diferenças no corpo, autoestima e no sexo. Entenda:

Entre os procedimentos realizados por Jenny estão: lipoaspiração HD 360 graus, com retoques no abdômen, costas e flanco, harmonização facial, silicone nos seios e bumbum. Além disso, ela também fez uma leve modelação nas coxas e nos braços para deixá-los mais torneados.

Durante uma entrevista, Jenny contou que não esperava que as cirurgias teriam tanto efeito, que até a vida sexual seria beneficiada.

“Eu imaginava que me sentiria mais bonita e melhor comigo mesma, mas não imaginava que o combo chegaria mais completo do que eu esperava. Minha vida sexual melhorou muito”, afirma.

Segundo ela, a ideia era só melhorar o visual e se sentir bem ao olhar no espelho. “Eu sabia que sentiria dor, então preferi que ela fosse ‘vista’. Por que ficar mais tempo com incômodos se poderia sanar tudo de uma só vez?”, destacou.

No bumbum, a filha de Gretchen resolveu aumentar de 725 para 925 ml a prótese de silicone. Além de alterar o formato e modificar o que já tinha nos seios. “Meu bumbum está lindo e fazendo um sucesso. As pessoas me perguntam o que fiz porque querem um igual. Isso é atestar que tudo ocorreu da melhor forma.

Jenny declarou que a autoestima mudou para melhor após as operações. “A nossa autoestima eleva. Eu nem tenho mais o costume de ficar com as luzes apagadas. Quando estamos só nós dois, quanto mais luz, melhor”, finalizou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)