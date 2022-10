Neta de Gretchen detona mãe em reality e Jenny responde: ‘Tudo por causa de dinheiro’

Mais um capítulo da treta familiar envolvendo Gretchen! Confinada no reality show “A Fazenda”, a neta da Rainha do Bumbum, Bia Miranda, de 18 anos, revelou detalhes sofridos da infância e adolescência. Mas isso parece não ter agradado a mãe da peoa, Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen - que já disse ter entrado com um processo para anular o pedido de adoção.

ENTENDA A TRETA

“Olha, deixa eu te explicar. Eu, na minha vida toda, fui queimada por cigarro, apanhei na cara, morei na rua. Fiquei um dia, sendo que eu tinha 7 anos de idade, dormindo na rua. Ficava lavando banheiro, casa, tudo. Porque minha mãe pedia todo santo dia, até os meus 17 anos”, contou a influenciadora a Shay, também participante do reality, no último sábado (1º).

“Completei 17 anos, arranjei um marido e fui morar com ele, rápido. Na minha vida inteira, eu sofri com amizades, com namoro, com mãe, com família, pessoas do meu próprio sangue, eu sofri. Então, não venha falar que eu sou mal-educada e grossa. Se eu sou assim hoje, é porque eu sofri muito no passado. Levei muito tombo com amizade e com família”, completou Bia.

ENTENDA A TRETA

No Instagram, Jenny negou a versão contada pela filha e chegou a declarar que ela estava agindo “tudo por causa de dinheiro”. “Inacreditável cada palavra dita lá dentro. Tudo por causa de dinheiro. Como mesmo Deolane [Bezerra, também participante da 'Fazenda'] disse e não mentiu: Bia é manipulada fácil, sempre foi influenciável. Só Deus, ela e outras pessoas sabem o porquê dela estar citando meu nome negativamente lá dentro e exaltando pessoas que, uma já renegou ela porque não concorda com atitudes dela, outra que há alguns meses atrás, proibia ela de entrar no nosso próprio ap. Desculpem, mas dói e não tem como se calar, primeiro por serem mentiras, segundo porque está saindo da boca da pessoa que eu mais amei e amo, cuidei e zelei nessa vida”, escreveu Jenny nos stories.