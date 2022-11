Copa do Mundo 2022: Thiago Silva responde técnico da Sérvia e o manda 'estudar melhor a seleção'

Depois de vencer a Sérvia na estreia da Copa do Mundo por 2 a 0, o zagueiro e capitão Thiago Silva rebateu a fala do técnico sérvio Dragan Stojkovic, sobre a maneira de jogar orquestrada pelo técnico Tite. Aparentemente curioso, o treinador elogiou o time, mas questionou se o técnico brasileiro teria "alguém lá atrás", em uma formação com quatro atacantes.

"A gente fica sempre feliz quando vence, por 1 a 0, por 2 a 0. A nossa felicidade é que lá atrás a gente não sofra. Não gosto de falar muito, dar polêmica, mas o treinador deles falou "Vão jogar com quatro atacantes, tem alguém lá atrás?", explica o zagueiro, que respondeu ainda de onde veio a notícia e se ela virou motivação.

"Hoje em dia, tudo chega. Telefone, mídias sociais, por mais que a gente não queira acompanhar. Você abre o Instagram e está lá, na "primeira página". Não gosto de falar muito dos nossos adversários, porque a gente tem muito respeito por todos eles. Mas acho que ele não respeitou a gente, principalmente o setor defensivo. Acho que ele conhece quem é o Marquinhos, o Danilo, o Alex Sandro, o Thiago Silva", rebateu.

SAIBA MAIS



Além de exaltar o brilho do ataque, Thiago comentou ainda que o ataque da Sérvia não conseguiu chegar ao gol brasileiro. "São coisas do futebol. Buscamos neutralizar as jogadas deles, não tiveram chance clara de gol. Espero que nas próximas vezes, ele possa estudar um pouco melhor nossa equipe e ter um pouco mais de respeito na declaração dele".

Thiago Silva também mostrou preocupação com o estado clínico do companheiro Neymar, bem como Danilo. Ambos realizam exames médicos e já começaram tratamento com fisioterapia. "Pelos últimos anos, (Neymar) vem sofrendo com esse tipo de situação sempre no momento mais importante da temporada. Acho que passa isso tudo na cabeça dele (Neymar), por isso vocês puderam observar a preocupação no semblante. Espero que não seja nada demais, que o inchaço possa diminuir nas próximas 24h", encerra.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira, 28 de novembro, para encarar a Suíça pelo grupo G. O jogo começa às 13h (horário de Brasília).