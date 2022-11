Copa do Mundo 2022: com tornozelo inchado, Neymar faz exames e inicia tratamento; entenda

No dia seguinte à estreia do Brasil diante da Sérvia, o meia-atacante Neymar acordou com o joelho inchado e dolorido. Assim, ele precisou ser levado para exames nesta sexta-feira, acompanhado pelo departamento médico da seleção. Eles aguardam o resultado para avaliar a gravidade da lesão sentida durante a vitória por 2 a 0.

Além dele, Danilo também sofreu uma entorse no tornozelo, mas tem o quadro menos arriscado. Os dois jogadores fizeram exames e voltaram para o hotel onde a Seleção Brasileira se hospeda, e a partir de agora iniciam tratamento com fisioterapia. De acordo com a CBF, ambos não seguiram junto ao elenco para o treino da manhã de hoje, no estádio Grand Hamad.

Neymar foi levado até o hospital Aspetar, em Doha, um centro bastante utilizado pelo departamento médico do Paris Saint Germain, time onde o craque joga. Neymar se machucou por volta dos 20 minutos do segundo tempo, após virar o pé direito de forma brusca, durante dividida de bola com o lateral Milenkovic. Mesmo machucado, o atleta continuou em campo por cerca de 10 minutos, até pedir para ser substituído por Antony.

Em coletiva após o jogo, o médico Rodrigo Lasmar disse que não havia exame marcado, pois era preciso aguardar a evolução do caso. Ainda sim, a região amanheceu inchada, necessitando de algumas imagens do local acidentado. Na mesma coletiva, o técnico Tite mostrou confiança e disse que Neymar disputaria o resto da Copa do Mundo, "com certeza absoluta", mesmo sendo o jogador que mais sofreu faltas até aqui: nove.