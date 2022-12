Copa do Mundo: Atacante da Coreia do Sul viraliza, é chamado de galã e recebe pedido de casamento

Com a classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo, a Coreia do Sul, adversária do Brasil nesta fase, possui um atacante que faz sucesso nas redes sociais durante o Mundial do Catar e ganhou status de “galã” na web e recebeu pedidos de casamento.

Cho Gue-sung, de 24 anos, já balançou a redes na Copa do Mundo em duas oportunidades. Ele possui milhões de seguidores no Instagram, porém, iniciou o Mundial com apenas 20 mil e hoje ultrapassou a marca de 2,3 milhões de pessoas. Requisitado na web, ele teve que desligar o aparelho celular, de acordo com a imprensa su-coreana. O jogador recebeu inúmeras mensagens nas redes sociais e muitas delas foram pedidos de casamento

Artilheiro da Liga Coreana com 17 gols marcados defendendo a camisa do Jebonk Hyundai Motors, ele será uma das opções na equipe que encara o Brasil, às 16h, no Estádio 974, no Catar. As equipes duelam por uma vaga nas oitavas de finais da Copa do Mundo e a partida terá transmissão com pré-jogo e lance a lance em OLibera.com.