Copa do Mundo 2022: Conheça a Coreia do Sul, próxima adversária do Brasil no Mundial

As oitavas de final da Copa do Mundo do Catar reservou um encontro inédito em Mundiais para a Seleção Brasileira. Na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, a bola rola para Brasil e Coreia do Sul, na busca por uma vaga nas quartas de final do torneio. A equipe de O Liberal traz agora uma análise da adversária brasileira, antes do mata-mata.

Como joga a Coreia do Sul

Se na prática, enfrentar o Brasil não seja o melhor dos cenários para os sul-coreanos, ao menos na teoria, é um duelo que encaixa nas ideias de jogos do técnico dos asiáticos, o português Paulo Bento. No seu característico 4-4-2, a equipe adota uma postura mais recuada, quando enfrenta adversários mais fortes e prefere buscar o contra-ataque.

Curiosamente, foi dessa forma que a Coreia do Sul conseguiu os quatro pontos conquistados no Mundial. Quando teve menos posse de bola, no empate contra o Uruguai (43%) e vitória contra Portugal (38%), a equipe obteve sucesso. Já quando teve mais a bola contra Gana (64%), foi derrotada.

Sem a bola, ao invés de uma marcação passiva, a equipe de Paulo Bento busca sempre pressionar para recuperar a posse rapidamente, colocando em prática o tão famoso perde-pressiona tão característico no futebol atual.

Os jogos da Coreia costumam ser cheio de gols. Não à toa, apesar de ter marcado quatro, tomou a mesma quantidade até aqui. A dúvida é se a equipe terá a mesma coragem para jogar sem ser tão organizada contra a Seleção Brasileira.

Principais jogadores da Coreia do Sul

Até pelas características mencionadas, as principais armas dos sul-coreanos estão no ataque. A Coreia do Sul chegou à Copa do Mundo no Catar com as esperanças no desempenho de Heung-Min Son. Mesmo sem marcar até aqui, o jogador é o responsável por praticamente todas as jogadas de perigo da Seleção.

A importância de Son é tanta para a equipe que já está no debate sobre o melhor jogador asiático de todos os tempos. O ponta-esquerda de origem tem liberdade para se movimentar por todo o ataque do time, tendo o volante In-Beom Hwang, construtor recuado no meio-campo da equipe, e o centroavante Cho, forte nas jogadas aéreas, como os principais coadjuvantes.

