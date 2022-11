Copa do Mundo 2022: Entenda por que atacante da Coreia do Sul usa máscara parecida com o zorro

A Coreia do Sul iniciou a trajetória na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24), em partida contra o Uruguai, pela abertura grupo H. Algo que chamou a atenção foi o fato do destaque da seleção asiática, o atacante Heung-min Son, usar uma máscara negra, que muitos associaram ao zorro, nas redes sociais.

Antes da Copa, Son sofreu uma uma fratura múltipla em quatro ossos da face, perto do olho, durante uma partida do Tottenham, clube do coreano, contra o Olympique de Marseille, na Champions League, no começo de novembro. O jogador decidiu usar a máscara para proteger o rosto de uma nova lesão na região.