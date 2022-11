Copa do Mundo 2022: Na abertura do grupo H, Uruguai e Coreia do Sul empatam

Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols, na manhã desta quarta-feira (24), no Estádio da Cidade da Educação, pelo grupo H da Copa do Mundo de 2022. A partida foi marcada pela apreensão das duas equipes, que criaram poucas chances ao longo dos 90 minutos e os goleiros mal apareceram.

Prova disso é que a melhor chance da partida já veio na reta final. O meia uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid, fez jogada individual na entrada da área e arriscou. A bola explodiu no travessão e garantiu o empate entre as equipes.

Em busca do primeiro triunfo nesta Copa do Mundo, a Coreia do Sul volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 10h, contra Gana, no mesmo Estádio da Cidade da Educação. Já o Uruguai encara Portugal no mesmo dia, às 16h, no Estádio Lusail.