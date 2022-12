Copa do Mundo 2022: torcedores lotam Estação das Docas durante jogo do Brasil nesta sexta (2)

A Estação das Docas, em Belém, lotou na tarde desta sexta-feira (2) enquanto torcedores assistiam a partida da seleção brasileira contra a de Camarões pelo último jogo da fase de grupos da Copa do Catar. Desde cedo, a capital paraense registrava movimentação intensa e aumentou ainda mais com aproximação da partida que dirá quem a seleção do Brasil vai enfrentar nas oitavas de final.

No local, quatro telões foram instalados para que todos pudessem assistir a transmissão. A Estação ficou colorida de verde e amarelo com a quantidade de pessoas vestidas com as camisas da Seleção Brasileira.