Copa do Mundo 2022: com o fim da primeira fase, veja os placares mais inusitados no Catar

A Copa do Mundo reserva emoções do primeiro ao último jogo. No histórico das competições, os 32 participantes chegam ao país sede em diferentes condições, o que pressupõe certo favoritismo em campo. Na prática, todavia, a Copa mostra porque é o torneio mais esperado e ao mesmo tempo, mais inusitado do planeta. De "Zebra" em zebra, a primeira fase chega ao fim e, com ela, alguns gigantes da bola deram o adeus precoce, mostrando que o futebol continua sendo uma bela caixinha de surpresas.

Na largada do grupo C, a Argentina sofreu o primeiro revés improvável, ao ser derrotada por 2 a 1, para a Arábia Saudita. A seleção sucumbiu de forma trágica e nem mesmo o gol de Lionel Messi, ainda no primeiro tempo, deixou o time mais confortável para a etapa complementar. Os árabes pressionaram e saíram de campo com a vitória e um golaço de Al-Dawsari. A estreia, no entanto, foi superada com duas vitórias seguidas sobre o México e a Polônia, que garantiram a classificação no primeiro lugar da chave.

Pelo grupo D, a maior surpresa aconteceu na partida da terceira rodada entre França e Tunísia, vencida pelos norte-africanos por 1 a 0. De certo que os franceses já estavam classificados quando perderam, mas o fato do adversário, na época, estar em condições de classificação, fez com que os jogadores dessem a vida por uma bola, fato que aconteceu aos 12 da etapa final, marcado por Khazri. O gol, no entanto, não foi suficiente e o time terminou a chave em terceiro lugar. Melhor para França e Austrália, que seguem na Copa.

Alemanha eliminada

Uma das maiores zebras, no entanto, aconteceu no grupo E, na estreia da tetracampeã Alemanha, que caiu diante do Japão, pelo placar de 2 a 1. A derrota repetiu o feito de 2018, quando os alemães perderam para a Coreia do Sul e saíram ainda na primeira fase. Este ano, Gündogan abriu de pênalti pela Alemanha, enquanto Doan e Asano fizeram os gols da virada. Na sequência, os alemães empataram com a Espanha e venceram a Croácia, mas acabaram em terceiro e, portanto, saíram do Catar pela porta dos fundos.

Aliás, o grupo E trouxe as maiores zebras desta edição. Não bastasse a Alemanha cair na fase de grupos, o Japão protagonizou outro "escândalo", quando resolveu aprontar para cima da Espanha e venceu de virada por 2 a 1, na terceira rodada. Naquela altura, as duas seleções ainda lutavam pelas duas vagas. Ainda no primeiro tempo, Alvaro Morata abriu para os espanhóis, mas Doan e Tanaka empataram e viraram, deixando os japoneses em primeiro no grupo, seguido da Espanha.

Outra seleção que viu o favoritismo cair por terra foi a poderosa Bélgica, que perdeu para a Marrocos pelo placar de 2 a 0, pela segunda rodada da primeira fase. Depois de vencer o Canadá na estreia, a seleção de Lulaku perdeu ritmo, caiu diante dos africanos e empatou com a Croácia, decretando o terceiro lugar e a eliminação também precoce. Ao ser eliminado, o atacante Lulaku desferiu um soco na proteção do banco de reservas enquanto caminha para o banco de reservas antes do adeus definitivo, para o alívio de Marrocos e Croácia, os dois classificados.

No grupo H, a surpresa ficou por conta da seleção portuguesa, que já classificada, afrouxou em campo e acabou derrotada pela Coreia do Sul, pelo placar de 2 a 1. Entretanto, a seleção de CR7 já estava classificada e baixou a guarda diante dos coreanos, dificultando a vida do Uruguai, que venceu a seleção de Gana, mas acabou desclassificada graças ao saldo de gols, que alçou às oitavas Portugal e Coreia do Sul.