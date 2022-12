Copa do Mundo 2022: Alemanha vence a Costa Rica, mas é eliminada novamente na fase de grupos

A Copa do Mundo do Catar continua recheada de surpresas. Além de Dinamarca e Bélgica, a Alemanha também está eliminada na primeira fase. Mesmo vencendo a Costa Rica por 4 a 2, na tarde desta quinta-feira (1°), no Estádio Al Bayt, os alemães foram eliminados pelo segundo Mundial consecutivo na fase de grupos. Gnabry, Havertz (duas vezes) e Füllkrug fizeram para a Alemanha, enquanto Tejeda e Vargas diminuíram.

Apesar do placar cheio de gols, a primeira etapa teve apenas um gol. Musiala puxou o contra-ataque, fez o passe para Raum pela esquerda, e o lateral manda o cruzamento na cabeça de Gnabry, que se estica para cabecear para o fundo das redes. Um a zero. No segundo tempo, a Costa Rica foi para cima, em busca da classificação, e quase alcançou um milagre.

Primeiro, cruzamento dentro da área, jogadores ficaram no bate e rebate e o zagueiro Vargas empurrou com o pé para o fundo das redes. Pouco depois foi a vez do goleiro Neuer falhar e fazer contra. Virada dos caribenhos.

No ento, a Alemanha ainda buscou a virada. Três minutos depois, Havertz empatou. Já próximo dos acréscimos, Gnabry olhou para área e mandou o cruzamento na medida para Havertz chapar a bola de canhota para dentro das redes e virar. Por fim, Füllkrug aproveitou cruzamento para garantir a vitória alemã.

Oitavas

Com o resultado, a Alemanha foi eliminada, assim como a Costa Rica. O Japão encara a Croácia nas oitavas de final, enquanto a Espanha enfrenta Marrocos.