Copa do Mundo 2022: jogador da Alemanha disputa a terceira Copa do Mundo, mas nunca entrou em campo

Presente na Copa do Mundo no Brasil, Rússia e agora no Catar, o zagueiro Matthias Ginter está participando do Mundial pela terceira vez, mas nunca disputou uma partida. O alemão já soma 12 partidas sentado no banco de reservas em jogos de Copa, sendo sete em 2014, três em 2018 e as duas da atual edição. Com informações do portal GE.

A primeira convocação foi feita para a Copa no Brasil, em 2014, ocasião que a equipe alemã saiu vitoriosa. Em 2018, na Rússia, não passaram da fase de grupos. Nos dois mundiais, o zagueiro de 28 anos foi convocado pelo treinador Joachim Löw. Agora no Catar e sob o comando do técnico Hansi Flick, o defensor busca uma oportunidade para entrar em campo.

Ao todo, Matthias possui 47 partidas disputadas pela seleção da Alemanha. Caso continue no banco, o jogador igualará o recorde do ex-lateral-esquerdo Anthony Seric, que esteve presente com a seleção da Croácia nas Copas de 1998, 2002 e 2006 e nunca entrou em campo em 13 jogos. O recorde pertence ao goleiro uruguaio Martin Silva, ex-Vasco, que somando suas participações nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018 ficou 16 vezes na reserva.

