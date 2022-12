Copa do Mundo 2022: em noite de folga, jogadores do Brasil experimentam carne folheada a ouro; vídeo

Após a vitória em cima da Suíça, no dia 28 de novembro, pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar, os jogadores brasileiros tiveram uma noite de folga e alguns aproveitaram o momento para ir até a churrascaria Nusr-Et, do chef sensação da internet Salt Bae. No restaurante, os atacantes Vinicius Jr. e Gabriel Jesus e o zagueiro Éder Militão escolheram como prato principal a carne folheada a ouro.

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno também participou da noite de descontração com os jogadores.

O chef Salt Bae ficou conhecido na internet após vídeos dele salgando a carne de um jeito muito peculiar viralizaram nas redes sociais. Além disso, sua rede de restaurantes é reconhecida pelo luxo e por ter pratos diferentes no cardápio, como a carne folheada a ouro.

Além dos jogadores brasileiros, atletas de outras seleções também foram prestigiar o restaurante de Salt Bae. O craque da Polônia Robert Lewandowski também foi conhecer a churrascaria, assim como os espanhóis Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Jordi Alba, Carvajal e Koke.

