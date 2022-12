Daniel Alves rebate críticas por convocação para a Copa do Mundo 2022: 'Eu sei o que posso entregar'

Daniel Alves vai se tornar o jogador mais velho a disputar um jogo de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira assim que pisar no gramado do Estádio Lusail contra Camarões, nesta sexta-feira (2). E, apesar do currículo extremamente vitorioso, o lateral-direito chegou ao Catar sob contestação de boa parte da torcida brasileira.

Depois de uma temporada aquém pelo Pumas, do México, e há três meses sem entrar em campo, o baiano de 39 anos foi seguro ao responder os jornalistas durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, véspera do duelo pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial no Catar.

“A vida me ensinou que quando você coloca sua mente naquilo que você quer, quando você colocar trabalho, dedicação, proceder, ela te leva a lugares inimagináveis. É o que está acontecendo agora. Essa viagem é única e isso que fiz em todo esse tempo de 16 anos em prol da seleção brasileira. [...] Estou colhendo o que plantei nesses 16 anos. É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no melhor momento, mas a Seleção e a Copa não é somente estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da Seleção. É isso que procurei fazer desde 2003, quando cheguei à Seleção pela primeira vez”, afirmou Dani Alves.

Seleção com time reserva contra Camarões

O técnico Tite confirmou que o lateral-direito será titular nesta sexta. O treinador optou por escalar um time inteiramente reserva já que a vaga nas oitavas de final da Copa está assegurada. Mas Dani não foi opção diante da Suíça, mesmo com o então titular da posição, Danilo, lesionado. Tite preferiu o zagueiro Éder Militão na lateral.

“Nosso time necessitava de melhor defesa, e eu tenho melhor ataque. O plano é saber como jogo seu time, o que vai demandar do seu serviço, e estou a serviço da Seleção. Se tiver que tocar pandeiro eu vou ser o melhor pandeirista que você verá. A minha missão é também ser importante, independente se estou jogando mais ou menos. Sei o meu momento, sei o que entrego e sei que outros jogadores podem estar num melhor momento para executar o que for pedido. Eu sei o que posso entregar e, por isso, estou aqui”, rebateu o camisa 13.

Tite explica escolha por Militão contra a Suíça

O próprio Tite, durante a coletiva, também detalhou os motivos que o levaram a preterir Daniel Alves diante da Suíça, na última segunda-feira (28). “Temos jogadores com características diferentes. Quando o Dani fala de ataque, falo um pouco mais atrás de construção e armação. É um jogador com virtudes técnicas impressionantes. Por isso tem essa longevidade. A exigência dele não é física e de velocidade porque nunca foi assim. Compete a nós dar estrutura para ter a possibilidade de utilização ou de um jogador que faça mais a função de marcação como o Danilo e o Militão”, argumentou.

Tite argumentou diferenças estratégicas entre Militão e Dani Alves (Tarso Sarraf/O Liberal)

Aos 39 anos, Daniel Alves entende que a Copa será sua última competição pela Seleção Brasileira e, por isso, demonstrou orgulho que concluir sua passagem pela equipe com um marco histórico: o recorde de ser o jogador mais velho a disputar a Copa com a camisa canarinho.

“Não importa a competição, se é amistoso, o que importa é representar o país em uma competição tão grandiosa como a Copa do Mundo. Para mim é motivo de orgulho. São muitos anos de história e poder encerrar esse ciclo jogando uma Copa do Mundo é uma satisfação muito grande”, concluiu Dani.

Sem a garantia de que será titular nas próximas etapas da Copa, o último jogo de Daniel Alves pela Seleção Brasileira será nesta sexta-feira, a partir das 16h (de Brasília), contra Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022.

Próximos compromissos

O duelo será disputado no Estádio Lusail, no Catar. O liberal.com acompanha o confronto lance a lance, com live pré-jogo direto do Catar. Ao Brasil basta um empate para confirmar a primeira colocação do Grupo G - que, caso ocorra, faz com que a Seleção volte a campo já na segunda-feira, dia 5, diante Gana, Coreia do Sul ou Uruguai.