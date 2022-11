Copa do Mundo 2022: Com Daniel Alves e Martinelli, Tite divulga time titular contra Camarões

O técnico Tite já divulgou boa parte da escalação titular contra Camarões. Apesar do treino fechado realizado nesta quarta-feira (30), o treinador autorizou a assessoria de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a compartilhar o time base que encara a seleção africana no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Ele será composto inteiramente por reservas.

VEJA MAIS

Tite ainda tem três dúvidas: duas no meio-campo e uma no comando do ataque, vaga que pertence a Richarlison.

Time titular diante de Camarões

Ederson;

Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles;

Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães e Rodrygo ou Everton Ribeiro;

Antony, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli.

Daniel Alves será o jogador mais velho a jogar uma Copa pelo Brasil (Divulgação/CBF)

Recorde

Com isso, Daniel Alves vai bater a marca de Thiago Silva e ser o jogador mais velho a entrar em campo pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. O lateral-direito tem 39 anos e supera o zagueiro, que tem 37. Antes do Mundial do Catar, a marca pertencia a Nilton Santos e a Djalma Santos, ambos também com 37 anos.

Estreias

A decisão de escalar o time inteiramente reserva diante de Camarões fará com que quase todos os 26 jogadores convocados por Tite tenham a oportunidade de jogar alguns minutos da Copa do Mundo. Passados os confrontos contra Sérvia e Suíça, sete atletas ainda não estrearam em campo. O único que corre o risco de voltar do Catar sem minutos de jogo é o goleiro Weverton, terceira opção para a posição.

Reservas Brasil seleção estreia Catar Goleiro Ederson, do Manchester City-ING (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Goleiro Weverton, do Palmeiras (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Zagueiro Bremer, da Juventus-ITA (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Lateral-direito Daniel Alves, do Tigres-MEX (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Volante Fabinho, do Liverpool-ING (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Meia Everton Ribeiro, do Flamengo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Atacante Pedro, do Flamengo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Jogadores que ainda não atuaram nesta Copa do Catar