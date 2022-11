Quem não estreou pelo Brasil? Sete jogadores ainda não foram usados por Tite na Copa do Mundo 2022

O Brasil possui sete jogadores que aguardam a oportunidade de estrear na Copa do Mundo do Catar. Dois deles são os goleiros Ederson e Weverton, cujas posições dificilmente são contempladas com substituições durante o torneio. Mas é possível que o técnico Tite opte por novidades em todos os setores diante de Camarões.

Isso ocorre porque caso a Seleção confirme a classificação na primeira colocação do Grupo G, a partida das oitavas de final ocorrerá apenas três dias depois, na segunda-feira, dia 5, configurando pouco tempo de descanso. A intenção de Tite, então, é mandar a campo nesta sexta um time quase inteiramente reserva, dando oportunidade a todos os convocados de ganharem alguns minutos de jogo.

Passados os duelos contra Sérvia e Suíça, sete jogadores ainda não entraram em campo. Eles são: o zagueiro Bremer, o lateral-direito Daniel Alves, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro, o atacante Pedro e os goleiros Ederson e Weverton.

Reservas Brasil seleção estreia Catar Goleiro Ederson, do Manchester City-ING (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Goleiro Weverton, do Palmeiras (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Zagueiro Bremer, da Juventus-ITA (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Lateral-direito Daniel Alves, do Tigres-MEX (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Volante Fabinho, do Liverpool-ING (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Meia Everton Ribeiro, do Flamengo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Atacante Pedro, do Flamengo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Chances de jogar

No caso dos goleiros, o provável é que Ederson, que é o reserva imediato de Alisson, entre jogando contra Camarões. Weverton é atualmente a terceira opção da comissão técnica para o setor.

Já na zaga, Bremer, jogador de 25 anos da Juventus-ITA, tem boas chances de ocupar a vaga de Thiago Silva diante da seleção africana, assim como Daniel Alves na lateral-direita. Sem Danilo, ainda lesionado, o jogador de 39 anos deve assumir o setor e Eder Militão voltar à sua função de origem, na zaga.

Fabinho é mais um que provavelmente será o titular diante de Camarões. Em função do grande destaque de Casemiro na Copa do Mundo, o camisa 5 deverá ser poupado já pensando nas oitavas de final, para não correr o risco de ficar pendurado ainda cedo na competição.

Por fim, a tendência é que Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, sigam como reservas na partida desta sexta-feira, no Estádio Lusail, mas sejam acionados no segundo tempo. Rodrygo e Gabriel Jesus estão na frente na concorrência nas respectivas posições.