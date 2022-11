Influencer Raquel Freestyle brinca sobre sucesso na Copa: 'Comentários todos em Árabe'

Conhecida como Musa das Embaixadinhas, a influenciadora Raquel Freestyle está no Catar, cobrindo a Copa do Mundo 2022. A atleta conversou com o repórter de O Liberal, Abner Luiz, que está no país do Mundial, e contou sobre o reconhecimento que está recebendo ao longo do torneio:

Raquel conta com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e conquistou no ano passado o primeiro lugar no TikTok Awards na categoria "Joga y Joga". Desde 2015, Raquel se prepara para entrar no Guinness Book. A influenciadora deseja quebrar o recorde de 55.197 embaixadinhas sem interrupção. O recorde pertence a outra brasileira, a ex-jogadora Milene Domingues em 1997.