Copa do Mundo 2022: Brasil é o único país que foi a todas as oitavas de final

A Seleção Brasileira é a única equipe que conseguiu a classificação para todas as fases de oitavas de final na história da Copa do Mundo. Esta etapa do campeonato está em sua décima edição, já que passou a existir em 1986 e o primeiro Mundial em 1930. Anteriormente, após a fase de grupos, os times classificados seguiam para as semifinais.

Além desta, o Brasil também conta com outra conquista: é a única seleção que participou de todas as 22 edições da Copa do Mundo. O primeiro torneio realizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ocorreu em 1930 e a equipe brasileira marcou presença no Mundial desde então.

Veja a tabela de classificação das seleções nas oitavas de final

Brasil: 10 vezes em 10 participações ;

; Alemanha : 8 vezes em 10 participações;

: 8 vezes em 10 participações; Argentina : 8 vezes em 10 participações;

: 8 vezes em 10 participações; México : 8 vezes em 9 participações;

: 8 vezes em 9 participações; Inglaterra : 7 vezes em 9 participações;

: 7 vezes em 9 participações; Espanha : 7 vezes em 10 participações;

: 7 vezes em 10 participações; Bélgica : 6 vezes em 8 participações;

: 6 vezes em 8 participações; França : 6 vezes em 8 participações;

: 6 vezes em 8 participações; Itália : 6 vezes em 8 participações;

: 6 vezes em 8 participações; Uruguai: 5 vezes em 7 participações.

