Torcedor que viralizou sem camisa no gol do Brasil na Copa do Mundo levou bronca da esposa

Uma imagem viralizou nesta copa. Ela é do veterinário Clóvis Carvalho, que foi filmado pelas câmeras FIFA, comemorando o gol do Brasil diante da Sérvia. O brasileiro soltou a voz no gol de Richarlison, de voleio, mas nem tudo foi festa. Ele levou uma bronca da esposa.

Em entrevista ao site G1, eles informaram que moram no Catar há mais de quatro anos e que levam à sério a cultura do país. O fato dele ter aparecido extravasando e sem camisa, pode gerar consequências, já que isso não é bem aceito pelas pessoas no Catar.

“Por se tratar de Copa do Mundo, eles [o povo catariano] levam tudo na esportiva, mas realmente pequei em ter feito isso. Não foi um gesto legal”, disse Clóvis.

A esposa de Clóvis, Fernanda Tonin, falou sobre o momento em que viu o marido sem camisa comemorando o gol brasileiro e aí vem a bronca.

“Quando eu vi que ele tinha tirado a camiseta para comemorar o gol, logo pedi para colocar de volta. Acho que nem ele tinha percebido o que tinha acabado de fazer”, falou.

Ele é chamado como “o torcedor mais famoso da Copa” e a Fernanda Tonin fala de como é a situação de morar no Catar e como é levada a sério as leis do país.

“Sempre fomos muito respeitados aqui, então sempre damos o nosso melhor para respeitar a cultura deles também”, comentou.