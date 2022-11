Filhos de Gaúcho da Copa mantém tradição do pai e vão ao Catar assistir a seleção brasileira

Os filhos de Clóvis Acosta Fernandes, mais conhecido como Gaúcho da Copa, torcedor símbolo da seleção brasileira, conseguiram chegar a Doha nesta segunda-feira (28) para assistir às partidas, e assim, manter a tradição do pai - que morreu em 2015, aos 60 anos. Eles enfrentaram 13 horas de voo até chegar ao país.

Frank e Gustavo Damasceno conseguiram chegar à capital do Catar a tempo de assistir o duelo entre Brasil e Suíça. No perfil “gauchosnacopa”, onde compartilham como em uma espécie de “diário” as aventuras vivenciadas desde a Copa na Rússia, eles publicaram um vídeo da gol feito por Casimiro, garantindo a vitória e classificação para as oitavas de final.

"Vocês não fazem ideia da história e das dificuldades que tivemos pra chegar até aqui. Se for um sonho, não me acordem! Rumo ao hexa!", compartilhou, mostrando a festa dos jogadores brasileiros com o gol.

No próprio perfil do Instagram, os irmãos contaram que receberam o apoio de seis empresas para conseguir realizar a viagem.