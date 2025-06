Brasileira com a 'pior dor do mundo' entrará em coma induzido para aliviar dor; saiba mais detalhes

Você já ouviu falar da neuralgia do trigêmeo, conhecida como a "pior dor do mundo"? A doença, que é considerada rara e sem cura, afeta a vida da brasileira Carolina Arruda, de 28 anos, que, inclusive, já tentou buscar eutanásia no exterior e agora deve buscar coma induzido como forma de cuidado paliativo para a condição. Saiba mais sobre o caso a seguir:

Como tudo começou?

A moradora de Bambuí, região de Minas Gerais, Carolina Arruda, de 28 anos, convive com neuralgia do trigêmeo desde os 16 anos. Tudo começou quando ela sentiu uma dor de cabeça intensa enquanto estava deitada no sofá da casa dos avós. Semanas antes, ela havia se curado de um quadro de dengue e acreditou que o episódio era uma sequela da infecção. Na época, ela estava grávida de quatro meses da filha e nunca havia tido problemas de saúde graves.

Os episódios de dor se tornaram constantes após o nascimento da filha. As dores contínuas atrapalhavam tanto a vida de Carolina que ela abriu mão da criação da filha, devido às crises. Carolina consultou diversos médicos, mas o diagnóstico de que ela sofre de Neuralgia do Trigêmeo aconteceu quando ela tinha 20 anos.

VEJA MAIS

Ela lembra que um dia os avós dela perceberam que como ela se comportava nas crises era semelhante à forma como o bisavô se comportava tendo a neuralgia do trigêmeo. Sem tratamento eficaz, mesmo fazendo uso de mais de 10 medicamentos, entre eles a morfina e o canabidiol, Carolina chegou a pensar na ideia de que a eutanásia ou suicídio assistido seriam a solução para o seu problema e buscou viajar para o exterior para que isso ocorresse.

Atualmente, Carolina busca o coma induzido se o quadro clínico permitir, ela será internada no dia 13 de agosto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Alfenas, no Sul de Minas. Ela será colocada em coma induzido, entubada e mantida por até cinco dias sob ventilação mecânica.

Segundo Carolina, essa será uma medida paliativa após seis cirurgias sem resultado, na tentativa de fazer com que seu cérebro volte a responder aos medicamentos, além de que o período de sedação será também uma forma de descanso para o corpo e o cérebro, que estão sobrecarregados pela dor e pela privação de sono constantes.

O que é o neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo, também conhecida como tic doloroso, é uma condição neurológica crônica caracterizada por dor intensa e aguda em um ou mais ramos do nervo trigêmeo, que é o nervo responsável pela sensibilidade da face e também por funções motoras, como a mastigação. É uma condição rara, que afeta cerca de 0,3%, geralmente, idosos e mulheres.

O que é o nervo trigêmeo?

É o quinto par craniano e se divide em três ramos. A neuralgia pode afetar um ou mais desses ramos, mais frequentemente o V2 e o V3.

Oftálmico (V1) – testa e olho.

Maxilar (V2) – bochechas, parte superior da boca.

Mandibular (V3) – mandíbula, parte inferior da boca, queixo.

Sintomas principais

Dor intensa, súbita e lancinante, semelhante a choques elétricos.

Duração da dor: de segundos a minutos, mas pode ocorrer várias vezes ao dia.

Episódios desencadeados por estímulos leves, como: Tocar o rosto, escovar os dente, falar, mastigar, vento no rosto

Diagnóstico

Baseado principalmente na história clínica e sintomas.

Exames complementares (como ressonância magnética) podem ser solicitados para excluir causas secundárias (ex: tumores, esclerose múltipla).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)