VÍDEO: Padrasto é preso após espancar enteada de 2 anos no meio da rua

Um jovem de 20 anos (cuja identidade não foi revelada) foi preso em flagrante após espancar a própria enteada, de 2 anos, no meio da rua em Paranaíba, cerca de 407 quilômetros de Campo Grande (MS). As agressões do padrasto foram registradas por câmeras de segurança e viralizaram, causando indignação.

A ocorrência foi atrás de um estabelecimento comercial. As imagens mostram o padrasto andando pela rua, enquanto mexe no celular, com a menina caminhando pela calçada. Em um determinado momento, ao tentar subir um degrau, a criança é puxada e chacoalhada pelo homem. Em seguida, ela recebe um tapa nas costas e cai no chão, o padrasto a levanta e a derruba novamente.

Veja o vídeo:

Policiais civis da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com apoio do SIG (Setor de Investigações Gerais) conseguiram encontrar o homem no trabalho. Ele foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia. A mãe da criança foi localizada e reconheceu a menina como a vítima que aparece nas filmagens.

Em depoimento à polícia, o jovem afirmou que não tem o costume de bater na criança e tentou justificar a agressão dizendo que 'teve um momento de surto'. A criança não sofreu lesões graves ou aparentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)