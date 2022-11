Musa do OnlyFans envia nude a Casemiro por ‘compensa’ de gol: 'Se ver, é decisão dele'

A musa do OnlyFans Daiane Tomazoni utilizou o Twitter, na manhã desta segunda-feira (28), para revelar que irá enviar um “nude” aos jogadores brasileiros que marcassem gols no jogo contra a Suíça. Com a vitória do Brasil de 1 x 0 sobre os suíços, com direito a gol de Casemiro, a modelo terá que cumprir a promessa como “prêmio” ao volante.

"Depois de tanta repercussão com a ideia de mandar um "nude" a cada gol do Brasil, agora na partida contra a Suíça o jogador do Brasil que marcar também vai receber um nude no direct. Se ele vai ver, é decisão dele!", afirmou a influencer.

No Instagram, Daiane publicou uma foto vestida com a camisa da seleção e escreveu: “E deu Brasil! Como prometido, postei o nude gratuito”, dando a entender que enviou o clique exclusivo ao volante da seleção brasileira.