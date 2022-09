Musa do OnlyFans, Suzy Cortez promete ensaio nu caso São Paulo ganhe a Copa Sul-Americana

Suzy Cortez, sensação na plataforma OnlyFans e ex-Miss Bumbum, prometeu fazer um ensaio nu caso o São Paulo seja campeão da Copa Sul-Americana. O cenário das fotos será em frente ao estádio do Morumbi e agitou os torcedores do time paulista. As informações são do portal UOL.

A partida será no próximo sábado (1º), contra o time equatoriano Independiente del Valle. A notícia veio por meio de um tweet do jornalista Mário Alemão e a modelo o respondeu com as hashtags temáticas do time. Confira:

Suzy já tem fama entre o meio esportivo. A modelo é fã do jogador argentino Lionel Messi e tem inúmeras tatuagens com o rosto do craque no corpo. Algumas delas são localizadas na cintura, virilha e até na região anal.

A carreira de Suzy Cortez é extensa. A bela conta com dois títulos de Miss Bumbum e foi participante do reality show Love on Top, em Portugal. Pelas redes sociais, ela acumula fãs e um império milionário. Apenas com o Onlyfans, ela já chegou a faturar 2,5 milhões de reais com a produção de conteúdo adulto.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)