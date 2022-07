Musa brasileira do OnlyFans bate recorde de número de tatuagens do Messi; confira

Musa do OnlyFans, a modelo brasileira Suzy Cortez conquistou um novo recorde inusitado: o maior número de tatuagens do craque argentino Lionel Messi. Suzy, que expôs o jogador Piqué durante o processo de separação do jogador com a cantora Shakira, fez uma nova tatuagem do craque argentino na região do abdômen.

A brasileira afirma que as tatuagens não ajudam tanto na hora das relações sexuais: “Incrivelmente, já passei por situações embaraçosas por causa da tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H”, disse Suzy em entrevista para o Daily Mail.

Ela também conta que não vai parar por aí. Caso a seleção argentina seja campeã na Copa do Mundo de 2022, Suzy vai fazer outras três tatuagens em homenagem ao craque. Além da tatuagem nova, ela tem uma grande tatuagem do craque nas costas e outros desenhos no abdômen, pélvis e na região do ânus.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)