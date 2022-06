Suzy Cortez conta que Piqué perguntou sobre o tamanho de seu bumbum

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez revelou, após rumores da separação entre Piqué e Shakira ter sido motivada por traição, que o jogador do Barcelona lhe paquerava nas redes sociais. Entre as mensagens, o jogador teria perguntado quando ela voltaria para a Europa e qual o tamanho do bumbum da modelo.

VEJA MAIS

Em entrevista para o jornal Extra, Suzy Cortez revelou mais detalhes da investida do jogador:

"Ele vivia me mandando Direct (do Instagram), quase todos os dias, tipo 'Buenos dias, mi reina' ("Bom dia, minha rainha", em tradução livre). Eu respondi no começo porque era fã. Depois que notei que estava estranho, não respondi mais. Foi quando começou a fazer perguntas sobre o tamanho do meu bumbum, a dizer que estava com ciúmes do Messi por causa da tatuagem que eu fiz. Tô fora! Sabia que ele era casado com alguém que amo".

Suzy afirma que o jogador lhe enviava imagens mas que ela nunca abriu e diz que com certeza tinham alguns “nudes”. A modelo faz sucesso no Onlyfans, plataforma de conteúdo adulto, onde vende nudes. Ela é fã de futebol e chegou a fazer uma tatuagem íntima em homenagem a Messi.

"Messi e o Coutinho foram os únicos do elenco do Barcelona que nunca me mandaram nada. Os outros me mandavam de tudo, até nudes. Sou amiga de alguns até hoje”, contou a modelo que ainda disse que nenhum jogador de futebol é fiel, e que só falou sobre as mensagens agora porque não queria ser pivô da separação entre o jogador e Shakira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)