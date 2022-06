Pivô da separação de Shakira e Piqué seria a mãe de Pablo Gavi, que joga no Barcelona

O pivô da separação de Shakira e Gerard Piqué seria a mãe de Pablo Gavi, que joga na posição de meio-campo no Barcelona, o mesmo time de Piqué, segundo o jornal espanhol El Periódico. O jovem atleta não saberia do envolvimento da mãe com o craque.

Após a descoberta da traição, Shakira teria decidido terminar o relacionamento de 12 anos com Piqué. O jogador já teria saído da casa da família e voltado a morar no antigo apartamento de solteiro. Ele também estaria curtindo noitadas ao lado do companheiro de time Riqui Puig e outras mulheres.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010. Na época, o jogador espanhol participou do clipe da música "Waka Waka", tema da Copa do Mundo daquele ano. O atleta e a cantora nunca chegaram a se casar oficialmente, mas têm dois filhos juntos – Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Em 2017, também surgiram boatos de que eles iriam se separar, mas a equipe da artista e do craque desmentiu esses rumores na ocasião.