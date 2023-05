Qual é a nova música de Shakira? Cantora lança 'Acróstico', em homenagem aos filhos; veja

A cantora Shakira lançou nesta quinta-feira (11), a sua nova música: a primeira canção solo de 2023, intitulada “Acróstico”. Estilo "balada", a música já está sendo repercutida pelos fãs, no entanto, ainda não há notícias se fará parte do seu novo álbum. Os seus lançamentos mais recentes têm como alvo de sua letra o relacionamento com o ex-marido Gerard Piqué. A nova música é lançada próximo ao Dia das Mães e parece ser uma canção de amor aos filhos, Milan e Sasha. Assista o videoclipe do single:

No clipe, uma mamãe passarinho e a jornada do seu cuidado com os ovos até o nascimento de seus dois filhos passarinhos. Os fãs da cantora comentaram em seu Instagram o que acharam e fizeram elogios pela música e pela sensibilidade do desenho. "Que capa linda, os três: mamãe e filhinhos, essa imagem tem muita ternura. No final das contas, esse é o amor mais real.”, comentou uma fã. “Que emoção, uma balada. Já sentíamos falta da Shakira de antes”, retrucou outro.

Para quem está com dúvidas do significado do título da música "Acróstico", a palavra representa uma composição poética, quando as letras iniciais na vertical formam outras palavras. Um dos exemplos de acrósticos utilizados, são as mensagens de Dia Das Mães, elaboradas nas escolas das crianças para homenageá-las, por exemplo:

Meu coração

Apegou-se ao teu!

Eu te amo, mamãe! (Autor desconhecido)