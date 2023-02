Shakira ganha de fãs bolo de aniversário com referências a Piqué

A cantora Shakira completou 46 anos ontem, 2, e seus fãs enviaram à artista vários bolos decorados de presente de aniversário. A dona do hit "Pa' Tipos Como Tú" compartilhou no story do Instagram algumas imagens dos bolos com referência a sua música e provocações ao ex-marido, Gerard Piqué. Apesar de o casal não estar mais junto, a data ainda é compartilhada, pois Piqué também faz aniversário dia 2 de fevereiro.

As comemorações não foram registradas no feed do Instagram de Shakira e nem na conta oficial de Piqué. A última postagem do ex-jogador, foi a primeira foto do casal dele e da modelo Clara Chía.

Apesar de o casal estar feliz, quem não gostou da novidade foram os fãs da cantora. Os brasileiros comentaram na foto do casal frases: "Pa tipos como tú", "tem nem vergonha depois de comer a geleia dos outros", fazendo referência a possível forma que Shakira teria descoberto a traição.

Shakira continua divulgando a sua nova música e até publicou recentemente uma dança para a canção, confira