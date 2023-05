Lewis Hamilton e Shakira são flagrados juntos em restaurante; fãs torcem para novo casal

No último domingo (7), o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, foi flagrado em um restaurante de Miami, nos Estados Unidos, junto com a cantora colombiana Shakira. As imagens circularam pelas redes sociais e causaram alvoroço entre os fãs da artista, que está solteira desde que se separou do ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, Gerard Piqué.

VEJA MAIS

Antes do encontro, Shakira havia acompanhado o GP de Miami de Fórmula 1, junto com outras celebridades como os atores Tom Cruise e Vin Diesel e o magnata Elon Musk, dono do Twitter. Horas depois, ela foi jantar no restaurante Cipriani e se encontrou com Hamilton, segundo informações do jornal La Vanguardia. Embora estivessem em mesas separadas, eles se aproximaram durante a noite.

Os fãs do piloto e da cantora torcem para que os dois vivam um romance, mas a publicação não detalhou se eles deixaram o local juntos.

Shakira se mudou para Miami no mês passado, após se divorciar de Piqué. O casal, que esteve junto por 11 anos e tem dois filhos, Milan de 10 e Sasha de 8 anos, se separou após a artista descobrir uma traição do ex-jogador.