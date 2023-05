Shakira e Tom Cruise juntos? Fãs se empolgam com proximidade dos artistas

Tom Cruise e Shakira foram vistos juntos e a internet não soube lidar com isso. Os artistas estavam no no GP de Miami e andaram bem próximos no paddock, neste domingo, 07. Nas arquibancadas do Miami International Autodrome, eles foram visto conversando e os fãs brasileiros trataram logo de marcarem esse momento.

Os internautas começaram a shippar a cantora colombiana e do astro de 'Top Gun' e subiram a hashtag #salpique no Twitter, fazendo um trocadilho com o nome do ex-zagueiro Gerard Piqué, ex de Shakira.

A cantora estava acompanhada de alguns familiares e Milan, seu filho mais velho com o jogador de futebol. Que aparece ao lado de Shakira e Tom Cruise em um determinado momento. Veja:

[twitter =1655347714845028352]

SOLTEIRA

Shakira anda movimentando a web com a sua vida de solteira. No seu perfil no Instagram, ela postou uma foto com o cantor Maluna, e mais uma mais deixou os fãs animados.