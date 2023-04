Shakira manda remover árvore da casa que morava com Piqué; vídeo

A cantora Shakira está em processo de mudança de Barcelona, na Espanha, para morar em Miami, nos EUA, e leva com si vários bens valiosos - até mesmo sentimentais. Um deles foi uma árvore do quintal da casa onde morava com o ex-marido e ex-jogador de futebol Gerard Piqué, que estava se relacionando com outra mulher enquanto estava casado com a colombiana. Apesar da remoção do vegetal ter ocorrido em novembro de 2022, um vídeo mostrando a ação viralizou na última semana.

Ainda na época, Shakira foi autorizada a se mudar da residência após a conclusão do processo de custódia dos filhos Milan e Sasha. Segundo o jornal El Economista, neste período a cantora já teria pedido a retirada da árvore. Um vídeo mostra um guincho removendo a muda do quintal. Confira:

Acontece que a árvore não é qualquer árvore: para Shakira ela tem um valor sentimental, já que a muda foi plantada há cinco anos pela cantora no Líbano, no bosque Cedros do Senhor, terra onde a avó dela nasceu. A árvore teria sido transferida para um jardim da família da cantora na região. Em contradição do que se especulava, a árvore não acompanharia a nova casa de Shakira e os filhos, já que ela está em más condições e não resistiria a uma longa viagem.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)