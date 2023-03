Shakira engata novo romance e estaria de mudança para Miami, diz site

Ao que tudo indica, a fila andou para a cantora Shakira. Segundo diz site OK Diario, a colombiana estaria se envolvendo de forma mais séria com outro homem, após a separação com Gerard Piqué. A artista estaria tentando inclusive, se mudar para Miami, nos Estados Unidos com mais urgência.

Portanto, por causa do novo affair, ela queria antecipar sua mudança para a cidade da Flórida. Shakira tinha em mente deixar Barcelona com seus filhos Milan (10) e Sasha (8) em junho, no final do ano letivo. Mas sua decisão final foi se mudar para os Estados Unidos no início de abril.

A mãe da cantora, Nidia Ripoll, foi diagnosticada com um coágulo de sangue em sua perna. A saúde frágil do seu pai, William Mubarak, de 91 anos, também foi citada como a principal razão para ela querer se mudar para Miami.

