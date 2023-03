Piqué sobre divórcio com Shakira: 'Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem'

Em entrevista ao jornal espanhol El País, o ex-zagueiro Gerard Piqué, ex-Barcelona, comentou mais uma vez sobre o divórcio com a cantora Shakira. Acusado de trair a cantora, Piqué garantiu que não se preocupa com o que os outros pensam e aproveitou para criticar a imprensa, apontando que há sensacionalismo na cobertura do tema.

“No dia em que eu morrer, olharei para trás e espero ter sempre feito o que queria fazer. Quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não me importa. Gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e soube preservar a felicidade”, afirmou o ex-jogador.

Questionado sobre o tema paternidade e como a separação influenciou os filhos, Piqué preferiu não entrar em detalhes:

“Não vou comentar, não me apetece. Cada um tem a sua responsabilidade de tentar fazer o que é melhor para os seus filhos. Trata-se de protegê-los. Esse é o trabalho de todos os pais com os filhos. É nisso que estou focado e esse é o meu trabalho como pai”, finalizou.