Shakira faz exigências para Piqué visitar os filhos em Miami, onde a cantora irá morar

A cantora Shakira, de 46 anos, exigiu que o ex-jogador de futebol e seu ex-marido Gerard Piqué, de 36 anos, não esteja acompanhado de sua nova namorada ou de sua mãe quando for visitar os filhos em Miami, nos Estados Unidos, onde a colombiana irá morar a partir do próximo mês.

Piqué e Shakira promoveram um fim de relacionamento polêmico, com o jogador sendo acusado de traição pela cantora. Atualmente, o ex-Barcelona se relaciona com a modelo Clara Chía, de 23 anos, com quem teria tido o caso extraconjugal.

Segundo informações do paparazzi Jordi Martin, que acompanha a vida de Shakira e noticiou os casos de traição de Piqué, a cantora teria exigido que Clara e a sua ex-sogra não viajem com o jogador quando ele for visitar os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito, em Miami.

A mudança de Shakira foi apoiada por Piqué, que acredita ser melhor para os filhos a distância do assédio da imprensa local. As viagens do cantor até Miami serão custeadas por Shakira. Ele terá direito à guarda dos filhos por dez dias a cada mês. A ex-sogra da colombiana, que morava na mesma rua da cantora, também apoiou a mudança da cantora.

Shakira já teria se mudado há alguns meses, mas aproveitou o período para realizar alterações em sua nova residência, incluindo a instalação de um elevador para auxiliar o pai da colombiana. A mudança da cantora deve ocorrer no primeiro dia de abril.

A artista também já matriculou as crianças em uma escola com currículo similar a educação que elas já recebem em Barcelona, além de planejar atividades extracurriculares para os jovens, como artes marciais e esportes. Já Piqué, mantém o relacionamento com Clara, com quem assumiu o namoro no último dia 25 de janeiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)