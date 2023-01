Shakira reencontra Piqué e usa roupa polêmica com indireta; veja foto e vídeo

A cantora Shakira, de 45 anos, e o jogador de futebol Gerard Piqué, de 35, acabaram se reencontrando mais uma vez no último domingo (22), e o assunto que está em alta foi acompanhado por fãs e pela mídia. Na ocasião, a dona do hit “Waka Waka” aproveitou para usar uma roupa polêmica com indireta escrita para o ex-marido.

Em um determinado momento, a colombiana aparece na varanda para interagir com o público, vestindo um moletom com a frase “As mulheres faturam”, trecho da canção "BZRP Music Sessions #53", nova música da cantora cheia de indiretas para Piqué e a amante, Clara Chía, que estava em um relacionamento com o jogador enquanto estava casado. Veja o vídeo:

O reencontro se deu na casa da cantora, no fim de semana, durante a festa de aniversário de 10 anos de Milan, filho mais velho do ex-casal, segundo informações do The Sun.

Com uma trégua de tensão aparente por causa dos filhos, a celebração foi acompanhada por fãs e fotógrafos, que acampam em torno da residência da artista, que ainda é vizinha da ex-sogra, mãe de Piqué. Além de Milan, os dois são pais de Sasha, de 7 anos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)