Piqué tentou voltar com Shakira, um mês depois de sair de casa, mesmo namorando

A história da separação de Piqué e Shakira ainda não entrou no esquecimento porque sempre aparecem novidades, dessa vez, mais uma informação ganhou holofotes. Depois da cantora colombiana lançar uma música com revelações da relação com o jogador, que respondeu com deboche, uma TV espanhola trouxe mais informações.

De acordo com uma matéria, Piqué teria tentado uma reconciliação com Shakira. O papparazzi Jordi Martín contou que um mês após a separação, que ocorreu em abril de 2022, o jogador se arrependeu e procurou a cantora em busca de uma nova chance, mesmo estando com a atual namorada, Clara Chía

Só após dois meses que Piqué deixou a casa onde vivia com a família, que o casal expos a separação. A relação deles durou 11 anos.

Em meio às polêmicas e após o lançamento da música e as respostas de Piqué, ele e Shakira já se encontraram por conta dos filhos.