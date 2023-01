Shakira faz muro entre a casa dela e da ex-sogra, mãe de Piqué, afirma site

A separação de Shakira e o ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué, tem dado o que falar desde junho do último ano, quando eles anunciaram o divórcio. Segundo informações do site espanhol Marca, a cantora decidiu construir um muro entre a mansão onde mora e a da ex-sogra, já que as duas são vizinhas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Clipe de Shakira com indireta para Piqué ultrapassa 111 milhões de views]]

Esse fato foi até evidenciado na última música lançada pela artista nos últimos dias, onde ela diz que em meio a situação conturbada que viveu com o ex, ainda tinha que conviver com a mãe dele morando tão próximo dela.

De acordo com o site espanhol, perto da casa da cantora havia um caminhão de cimento, o que aumentou as suspeitas sobre a construção do muro.

Logo que lançou a nova canção, um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra uma bruxa colocada na varanda de Shakira em direção à casa da mãe do ex-jogador e a música dela tocando em volume alto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)