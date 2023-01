Shakira atinge o TOP 1 Global com música sobre o ex-marido Piqué

A Sony Music anunciou na tarde desta segunda-feira (16), que Shakira atingiu o primeiro lugar global com "Music Sessions Vol.53", faixa feita em parceria com o produtor espanhol Bizarrap. A canção que manda recados ao ex-marido da cantora, Gerard Piqué foi lançada na última quarta-feira (11).

Em 24 horas, a música teve 14 milhões de acessos no Spotify e 52 milhões no YouTube. Nesta segunda-feira, os views atingiram a casa dos 127 milhões no Youtube.

"Tanto a mídia, quanto os fãs de todo o planeta reagiram com memes, conteúdos e manchetes, fazendo com que o videoclipe e a música se tornassem os mais transmitidos do mundo", menciona a Sony em comunicado à imprensa.

Ouça aqui.

"Music Sessions Vol.53" é a música em espanhol mais ouvida da história em um único dia. Enquanto "Music Sessions Vol 52", com Quevedo, que foi uma das mais ouvidas no mundo em 2022, retornou ao Top 10 global.

A música tem o melhor alcance e o maior número de visitas em 1 hora com 3,6 milhões de visualizações, sendo a Music Session com mais streams em menos de 24 horas, o que fez da faixa a quinta melhor estreia da história do Spotify.

Fim do casamento

O relacionamento de 12 anos entre Shakira e Piqué acabou em junho de 2022 entre notícias de traição do jogador. O casal teve dois filhos.

Na nova música, Shakira alfineta Piqué com frases como: "Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo". Piqué está namorando Clara Chía Mari, de 23 anos.

Além disso, a cantora menciona frases como "Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você". E cita o nome do ex, mas usando a palavra "pique" (arder em espanhol) e "sal-piqué" (respingado).