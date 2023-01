Shakira manda indireta sobre traição de Piqué em nova música: ‘Valho por duas de 22’

A nova música de Shakira, de 45 anos, divulgada na noite da última quarta-feira (11), está rendendo comentários nas redes sociais. Em alguns trechos da canção, parceria com o cantor Bizarrap, fãs da cantora declaram que existem indiretas para Gerard Piqué, de 35 anos, ex-marido da cantora. “Valho por duas de 22 [anos]”, supostamente faria referência a Clara Chia, atual namorada de Piqué.

Confira a música:

“Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você”, diz outro trecho da música BZRP Music Sessions #53.

Piqué e Clara assumiram o relacionamento em agosto do ano passado, dois meses após o fim do casamento de 12 anos com Shakira. De acordo com o site Page Six, o ex-jogador traiu a ex-esposa com Clara e os dois já estariam juntos meses antes dele se divorciar.

Na época, as traições do ex-jogador se tornaram públicas na web e muitos fãs o criticaram em suas redes sociais. Em outro trecho da música, Shakira ironiza e cita este momento. “Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando. Eu só faço música, desculpa ter respingado em você”, diz.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)