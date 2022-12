Shakira faz surpresa e convite inusitado a dançarino brasileiro; vídeo

Depois de divulgar uma nova produção coreográfica para ‘Waka Waka’, música de sucesso da Copa do Mundo de 2010, o influenciador Raphael Vicente levou um susto, na última segunda-feira (5). Isso porque a própria cantora Shakira republicou o vídeo elogiando o dançarino. O jovem da Maré, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, ainda recebeu um segundo convite. Entenda!

Emocionado, Raphael pareceu não acreditar no tamanho da repercussão. A partir da humildade do dançarino, a cantora o convidou para dançar no próximo show no Brasil.

Os brasileiros, artistas e anônimos, ficaram felizes com a oportunidade. Veja!