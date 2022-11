Shakira desiste de se apresentar na abertura da Copa, diz canal espanhol

A cantora colombiana Shakira informou que desistiu de cantar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, que será realizada no Catar. A cantora foi convidada, mas às vésperas do evento desistiu. As informações são do canal espanhol Telecinco.

VEJA MAIS

Shakira não foi a única cantora a desistir de participar dos eventos artísticos da Copa. A cantora Dua Lipa também negou participação por conta de polêmicas envolvendo o país, como a morte de mais de 6 mil trabalhadores na construção dos estádios, as restrições à comunidade LGBTQIA+ e políticas contrárias às pautas feministas.

Relembre a música de Shakira para a Copa de 2010.